Speciale energia: Russia-Ucraina, incontro Rosatom-Aiea a Istanbul su sicurezza centrale nucleare di Zaporizhzhia

- Il presidente della società russa per energia nucleare Rosatom, Aleksej Likhachev, ha tenuto oggi a Istanbul un incontro con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi. Come ha riferito Rosatom in una nota, le parti hanno parlato della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "È stata discussa in dettaglio la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e il ruolo della missione dell'Aiea nel garantire la sicurezza della centrale. A questo proposito, è stata notata la reazione operativa dell'Aiea ai massicci bombardamenti dell'impianto, che hanno avuto luogo il 20 novembre scorso", si legge nel comunicato. Secondo Rosatom, la conversazione è stata "sostanziale e sincera". Come ha concluso la nota, le parti "hanno deciso di continuare la cooperazione". (Rum)