Serbia-Azerbaigian: ministra Energia incontra omologo azerbaigiano, focus su cooperazione

20 luglio 2021

- La ministra dell'Energia della Serbia, Dubravka Djedovic, ha parlato oggi con l'omologo azerbaigiano, Parviz Shahbazov, dell'intensificazione nella cooperazione bilaterale nel campo dell'energia. Lo ha annunciato lo stesso ministero in una nota, ripreso dalla stampa locale. La ministra ha sottolineato che la Serbia è aperta a tutte le possibilità di diversificazione delle fonti e direzioni dell'approvvigionamento di gas naturale e ha aggiunto che l'intensa cooperazione con l'Azerbaigian contribuirà a una maggiore sicurezza energetica del Paese. "Quando ci saremo collegati alla Bulgaria, attraverso poi l'interconnessione Bulgaria-Grecia potremmo arrivare al corridoio meridionale del gas fino a rifornirci in Azerbaigian", ha affermato Djedovic, aggiungendo che questo renderà la Serbia una via di transito ancora più importante e aumenterà ulteriormente la stabilità energetica e la sicurezza del Paese, della regione e del resto d'Europa. Secondo la nota, i due interlocutori hanno discusso sui quantitativi di energia elettrica richiesti, sulle capacità di trasmissione e le possibilità tecniche di consegna nonché sui prossimi passi della cooperazione definita dall'Accordo tra i governi dei due Paesi nel campo dell'energia, che è stato firmato il primo giugno di quest'anno a Baku. Il ministro Shahbazov è in visita ufficiale a Belgrado come parte della delegazione del Paese guidata dal presidente Ilham Aliyev.(Seb)