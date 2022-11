Reddito cittadinanza: Musumeci, stato aiuti chi non ha trovato lavoro e neutralizzi furbizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Non è un problema delle regioni del Sud: il reddito di cittadinanza oggi viene percepito in tutta Italia, con tassi diversi. Noi riteniamo che lo Stato debba aiutare chi non ha più l’età per andare a lavorare, le persone che vivono in famiglie numerose e indigenti, gli inabili. I giovani che non hanno potuto trovare il lavoro il compito dello stato è aiutarli e neutralizzare le furbizie di chi non vuole lavorare”. Lo ha detto il ministro alla Protezione civile e politiche del mare, Nello Musumeci, a margine dei lavori dell’Assemblea nazionale di Anci in corso alla Fiera di Bergamo” rispondendo a chi gli ha chiesto se sia preoccupato dalla cancellazione del reddito di cittadinanza. (Rem)