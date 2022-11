Grecia-Turchia: premier Mitsotakis, sovranità isole dell'Egeo non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità delle isole greche non è in discussione. Lo ha ribadito il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, parlando ai media locali durante una visita nella città portuale occidentale di Patrasso, a proposito delle "provocazioni turche" nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Mitsotakis ha sottolineato che la Grecia è una “forza di stabilità nel Mediterraneo” e ha criticato la Turchia per essere “imprevedibile, combattiva e spesso aggressiva”. "Vogliamo un dialogo onesto sull'unica questione sostanziale che è la delimitazione delle zone marittime", ha affermato Mitsotakis. “Nessun primo ministro greco discuterà mai della sovranità delle nostre isole. Né discuteremo il nostro programma di armamenti con nessuno", ha concluso. (Gra)