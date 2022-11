Capodanno: a Roma torna il concertone con artisti e Dj set

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il concertone con artisti, nazionali o internazionali, e Dj set per il capodanno a Roma. Le location che sta valutando l'amministrazione capitolina sono Circo Massimo, Fori Imperiali o piazza del Popolo. Si conferma la possibilità di iniziative in strada in tutti i Municipi e sono previste le aperture speciali di musei e teatri per il primo gennaio. In corso riflessioni invece su un coinvolgimento delle strutture culturali della Capitale anche nella giornata del 31 dicembre. È quanto emerso dalla seduta odierna della commissione Cultura di Roma, presieduta da Erica Battaglia del Pd. A riferire le ipotesi su cui si sta ragionando a Palazzo Senatorio è stato l'assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato: "Stiamo lavorando su una formula classica, ma che manca da molti anni a causa del Covid, stiamo riflettendo su un concertone con Dj set. Circo Massimo, Fori Imperiali o piazza del Popolo: stiamo ragionando su queste tre location e stiamo ragionando sulla possibilità di creare collegamenti nei singoli municipi, per dare a tutti i romani l'opportunità di avere una serata di festa in forma gratuita". (segue) (Rer)