Capodanno: a Roma torna il concertone con artisti e Dj set (2)

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda la location e il programma degli artisti "decideremo entro la fine della settimana, ci sono valutazioni da fare con il prefetto sulla location" Sul coinvolgimento degli artisti, al momento c'è un panel di nomi opzionati per la Capitale ma vanno verificate "le disponibilità e di conseguenza va fatta una riflessione sul budget", ha chiarito l'assessore. L'indicazione arrivata dal sindaco Roberto Gualtieri, riguardo all'organizzazione dell'evento, è quella di "una serata offerta in forma gratuita dall'amministrazione e che permetta di vivere un momento di svago anche a chi non può permettersi iniziative molto costose in occasione del capodanno. Il sindaco vuole una proposta che sia inclusiva, partecipativa e di aggregazione, molto sana" e che possa "dare una risposta in particolar modo ai più giovani, penalizzati dalla pandemia e che non possono permettere eventi di qualità", ha sottolineato Onorato. (segue) (Rer)