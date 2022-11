Capodanno: a Roma torna il concertone con artisti e Dj set (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà sottovalutata, nella scelta degli artisti, la competizione con altre Capitali internazionali. "Roma è una delle principali città a livello mondiale dal punto di vista turistico, un'iniziativa come il capodanno entra in competizione con altre grandi città", ha osservato l'assessore. Alla richiesta della presidente Battaglia sulla possibilità di replicare l'iniziativa "Capodarte", che lo scorso anno ha coinvolto una cinquantina di spazi culturali della città, dal centro alla periferia, per un totale di circa 15 mila partecipanti, Onorato ha confermato: "C'è la volontà di recuperare l'iniziativa e si sta ragionando sul coinvolgimento degli spazi culturali non soltanto per il primo gennaio ma anche per il 31 dicembre: sono in corso riflessioni sulla disponibilità del personale. Vogliamo una città con vocazione internazionale, sempre attiva e sveglia, ma nel rispetto dei diritti dei lavoratori, va tenuto conto che sono giorni di festa", ha concluso l'assessore. (Rer)