Covid: Fedriga, pandemia superata grazie a vaccini, follia politicizzarla

- "A oggi la pandemia, che ci ha abituati a brutte sorprese è superata, ma l’abbiamo superata grazie ai vaccini e a un sistema che ha retto malgrado l’Italia sia stata trai Paesi maggiormente colpiti". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea nazionale di Anci in corso alla Fiera di Bergamo. "La campagna vaccinale deve continuare seguendo le istruzioni delle istituzioni scientifiche", ha proseguito. "Io - ha concluso - non ho un’opinione politica sulla pandemia e purtroppo in questo Paese la politica è riuscita a politicizzare una pandemia, che è una follia. La politica deve affidarsi alle istituzioni scientifiche".(Rem)