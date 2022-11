Sardegna: alluvione 2020, Giunta regionale stanzia 3,3 milioni per aziende agricole danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha stanziato altri 3 milioni e 300mila euro per le aziende agricole danneggiate dall’alluvione del novembre del 2020 in Sardegna, ulteriori risorse che vanno a integrarsi ai 10 milioni di euro già stanziati con la legge regionale 30/2020 e già trasferiti all’agenzia Laore. Nel corso dell’ultima seduta, con una delibera proposta dall’assessore dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, sono stati approvati i ristori dei danni alle produzioni e un’integrazione alla precedente delimitazione delle aree interessate dall’evento, in particolare il Nuorese e soprattutto Bitti, l’Ogliastra, le Baronie e il Medio e Alto Campidano. (segue) (Rsc)