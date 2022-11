Speciale difesa: il Tagikistan concorda con la Cina esercitazioni anti-terrorismo ogni 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra i due Paesi si sono intensificati in particolare a partire dal 2016, quando la Cina ha realizzato una struttura militare in un’area nell’est del Tagikistan non lontana dal confine con l’Afghanistan. Le autorità di Dushanbe, in realtà, hanno sempre negato l’esistenza della base. Il quotidiano locale “Asia-Plus”, tuttavia, ha recentemente confermato attraverso fonti militari che la costruzione del sito, che inizialmente doveva essere destinato all’esercito tagiko, è iniziata nell’ottobre del 2016 con fondi cinesi. Successivamente, in base agli stessi accordi, Pechino avrebbe stabilito in Tagikistan tre centri di comando, cinque avamposti per i servizi di frontiera, cinque punti di controllo e un centro di addestramento. Nel settembre del 2020 il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nominando esplicitamente il Tagikistan, notava come la Cina stesse “cercando di stabilire infrastrutture più robuste all’estero per consentire all’esercito di proiettare potere militare a più grandi distanze”. Nell’ottobre del 2021, invece, il governo di Dushanbe ha annunciato la costruzione da parte della Cina di guarnigioni per le unità di risposta rapida nel villaggio di Vakhon, nella regione autonoma di Gorno-Badakhshan, la stessa nella quale era già stata realizzata la precedente installazione militare. Anche in questo caso, le autorità tagike rivendicavano l’uso esclusivo della base. (Res)