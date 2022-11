Speciale difesa: Usa-Cina, Casa Bianca, tensioni rimangono ma dobbiamo equilibrare questa relazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente colloquio tra il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e il suo omologo cinese, Wei Fenghe, ha rappresentato una conversazione complementare a quella avvenuta tra i presidenti dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, a margine del vertice dei leader del G20 a Bali, in Indonesia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le tensioni ci sono, e gli Stati Uniti non hanno intenzione di fare un passo indietro su temi come la sicurezza della regione indopacifica, il futuro di Taiwan o la concorrenza in ambito commerciale: tuttavia, le linee di comunicazione vanno tenute aperte e ci sono aree in cui possiamo e dobbiamo collaborare come il contrasto al cambiamento climatico”, ha detto, sottolineando la necessità di “equilibrare questa relazione”. Anche per questo motivo, ha aggiunto, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, andrà a Pechino nei prossimi mesi. (Was)