Russia: ministero Difesa nega conversazione tra capo Stato maggiore e rappresentante Nato

- Il ministero della Difesa russo ha negato le informazioni sui presunti contatti del capo di Stato maggiore russo, Valerij Gerasimov, con il presidente del Comitato militare della Nato, Rob Bauer, sulla questione della sicurezza di Mar Nero. Come ha sottolineato il dicastero di Mosca in una nota, da parte russa non ci sono stati contatti sistematici con Bauer o altri membri dell'Alleanza. Le informazioni che riguardano l'accordo sul movimento sicuro delle navi nel Mar Nero sono state definite dal ministero della Difesa "finzione dall'inizio alla fine". Inoltre, è stata negata l'esistenza di una "commissione di crisi russo-americana per la risoluzione dei conflitti". In precedenza, il portale Euractiv, citando una fonte anonima, aveva suggerito che fossero avvenuti colloqui tra Gerasimov e Bauer. (Rum)