Fvg: assessore Patrimonio, 25 novembre sia giornata partecipata anche dagli uomini

- Tra due giorni sarà celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne: “mi auguro che ci siano tanti uomini alle manifestazioni in programma, desiderosi di testimoniare un'esigenza profonda di partecipazione e di impegno”. Lo ho detto oggi l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, rivolgendosi agli studenti del quarto anno dei licei Galilei e Petrarca di Trieste che hanno preso parte all'iniziativa di prevenzione "Questo non è amore", promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e territoriale. “A voi ragazze dico: dovete avere un grandissimo rispetto per voi stesse”, ha aggiunto l’assessore rivolgendosi alle studentesse. “Se la persona con cui avete a che fare dimostra anche solo una mancanza di rispetto nei vostri confronti, allora vuol dire che non fa al caso vostro. Non si può amare una persona se si vuole cambiarla o, peggio, soggiogarla". (Frt)