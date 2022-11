Taiwan: tre velivoli cinesi rilevati nella Zona d'identificazione della difesa aerea (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle continue tensioni con la Cina nello Stretto, l'esecutivo di Taiwan ha proposto anche un aumento della spesa per la Difesa nella legge di bilancio per il 2023. Secondo quanto riferito dal portavoce del governo Lo Ping-cheng, alle forze armate sanno destinati 13,7 miliardi dei 90 miliardi di dollari previsti dalla proposta, con un incremento della spesa pari al 12,9 per cento rispetto al 2022. Lo stanziamento per le operazioni del ministero della Difesa si attesterà a 4,4 miliardi di dollari, in aumento del 25,4 per cento rispetto al 2022, mentre la spesa per le attrezzature e il personale militare si attesterà rispettivamente a 3,4 miliardi e 5,9 miliardi di dollari. Con l'integrazione di budget extra e fondi militari, il finanziamento per la Difesa tocca la cifra record di 19,4 miliardi di dollari, pari a circa il 2,4 per cento del prodotto interno lordo (Pil) di Taiwan. (Cip)