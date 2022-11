Violenza donne: Intesa Sanpaolo, oltre 3,5 milioni di euro dal Fondo di beneficenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto alla violenza sulle donne è stato inserito tra le linee strategiche di intervento 2019-2020 per indirizzare le erogazioni liberali, quando il fenomeno è divenuto ancora più drammatico con l'esplosione della pandemia: prima il lockdown e poi le difficoltà economiche, infatti, hanno inciso in modo significativo sul fenomeno della violenza domestica, a causa dell'isolamento sociale e della crisi economico-finanziaria, che hanno esacerbato le tensioni intra-famigliari. Dal 2019 al 2021, le telefonate al numero antiviolenza 1522 sono aumentate dell'88 per cento passando da circa 8.600 a 16.300. La maggior parte, oltre il 44 per cento, riguarda violenze fisiche, il 33 per cento violenze psicologiche e l'1 per cento violenze economiche. In Italia i dati Istat mostrano inoltre che il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e che le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. (Rin)