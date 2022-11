Tunisia: presidente governo Bouden riceve vicepresidente Bers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha ricevuto, presso il palazzo del governo nella kasbah, il primo vice presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Jurgen Rigterink, e il direttore delle operazioni della Banca in Tunisia, Nodira Mansourova. Lo ha riferito la presidenza del governo in un comunicato stampa pubblicato sulla propria pagina Facebook, affermando che questo incontro ha fornito l'occasione per fare il punto "sui distinti rapporti tra il Paese e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo". Il capo del governo "ha apprezzato i preziosi progetti finanziati dalla Banca e le prospettive di futura collaborazione in vari campi". Da parte sua, Rigterink ha espresso "la disponibilità della Banca a sostenere ulteriormente la Tunisia nel suo percorso di riforme per conseguire la crescita dell'economia tunisina". (Tut)