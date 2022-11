Imprese: UniCredit a supporto della formazione economico-finanziaria dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- UniCredit, in linea con la propria mission di fornire alle comunità le leve per il progresso, prolunga in qualità di insitutional sponsor la partnership con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, sotto la leadership di Andrea Ceccherini, fino all’anno scolastico 2025-2026 a supporto di “Young Factor”, progetto che punta a promuovere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani. L’iniziativa - si legge in una nota -, arrivata alla sua nona edizione, vede il supporto di UniCredit sin dalla sua nascita nel 2014 e ha come obiettivo quello di elevare il livello di conoscenza delle materie economico-finanziare tra gli studenti italiani delle scuole superiori di secondo grado, al fine di colmare il gap di competitività che separa i giovani del nostro Paese dai coetanei del resto d’Europa. Attraverso questa collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani - Editori che fonda le sue radici sul binomio "giovani ed educazione", UniCredit conferma ancora una volta il proprio intento di sbloccare il potenziale delle prossime generazioni e di coinvolgere e responsabilizzare i giovani in tutta Europa, migliorando le pari opportunità nell'istruzione. (segue) (Com)