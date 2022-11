Imprese: UniCredit a supporto della formazione economico-finanziaria dei giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non c'è niente di più determinante dell'educazione dei nostri giovani per garantire il successo dell'Europa di domani - ha dichiarato Andrea Orcel, Ad di UniCredit -. Sono pertanto lieto di annunciare il rinnovo di questa partnership che si sposa perfettamente con la nostra convinzione che l'impegno di UniCredit per fornire alle comunità le leve per il progresso vada oltre il sostegno finanziario. Con questa collaborazione infatti puntiamo a fornire agli studenti delle scuole superiori gli strumenti per una lettura più attenta e critica della realtà, al fine di renderli cittadini più responsabili, più informati e più liberi nell’affrontare le complessità e le scelte del mondo adulto. Vogliamo dare alle nuove generazioni gli strumenti necessari per costruire un futuro migliore per loro stessi e per le loro comunità”. L’iniziativa Young Factor si articola in tre fasi: la formazione dei docenti delle scuole secondarie superiori attraverso 5 incontri formativi e un “quaderno di lavoro” redatto con l’aiuto di prestigiose università italiane; 10 lezioni in aula per introdurre 10 concetti chiave dell’educazione economico-finanziaria scelti per l’anno scolastico; una verifica finale dei risultati con un istituto di ricerca terzo. Il progetto, che prevede anche incontri con i governatori delle banche centrali europee, ha visto nella sua ultima edizione 2021-22 la partecipazione di 661.622 studenti di tutta Italia (Com)