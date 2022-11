Sardegna: Rsa e assistenza al collasso, appello alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tariffe attuali sono più basse del 20 per cento rispetto al mercato attuale, spesso ferme oltre dieci anni fa e sono del tutto inadeguate per i costi di gestione delle strutture di assistenza, Rsa in primis. L'allarme lo lanciano Legacoop sociali, Confcooperative, Anffas, Uneba, Acris e Agci che si appellano al presidente della Regione, all'assessore alla Sanità e a tutto il Consiglio regionale con una lettera dove si chiede di porre rimedio ad una situazione che potrebbe portare Rsa, comunità integrate e alle strutture per la cura delle dipendenze e per la salute mentale della Sardegna al collasso. (segue) (Rsc)