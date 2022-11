Sardegna: Rsa e assistenza al collasso, appello alla Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impossibile sostenere i costi per la gestione dei servizi – si legge nella missiva - il sistema rischia di saltare, compromettendo la vita, la salute e il futuro di tante persone". Serve un intervento urgente sulle tariffe, "già con la legge Omnibus in discussione in questi giorni in Consiglio, insieme all'impegno di lavorare insieme a una programmazione per il futuro". Alle istituzioni regionali il compito di dare risposte e se non dovessero arrivare il prossimo passo, assicurano Legacoop sociali, Confcooperative, Anffas, Uneba, Acris e Agci, sarà coinvolgere comunità e sindaci per portare in piazza la protesta. A rischio posti di lavoro e servizi fondamentali. (Rsc)