Repubblica Ceca: settimana della cucina italiana, in ambasciata una cena celebrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera l’ambasciata d’Italia a Praga ospiterà una cena celebrativa della Settimana della Cucina Italiana, che in Repubblica Ceca è dedicata al tema "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta". Lo ha reso noto un comunicato dell’ambasciata medesima. Oltre a numerosi giornalisti, rappresentanti istituzionali cechi e della comunità d'affari italiana, hanno confermato la loro presenza il viceministro dell’Agricoltura, Jiri Sir, il futuro ambasciatore della Repubblica Ceca a Roma, Jan Kohout, e il presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia tra Repubblica Ceca e Italia, l’onorevole Vojtech Munzar. Il menù, realizzato dalla Italian Food Prague, guidata da Nicola Martelli, proporrà un itinerario gastronomico incentrato sulla dieta mediterranea. La Settimana della Cucina Italiana in Repubblica Ceca è anche l'occasione per ribadire la contrarietà di Roma e Praga a sistemi di etichettatura alimentare come il Nutriscore, che promuovono cibi artificiali e diete iperproteiche. L'evento nei saloni di Palazzo Thun-Hohenstein, sede della rappresentanza diplomatica italiana, offre, inoltre, una nuova opportunità per promuovere la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030. Roma è l'unica città europea candidata ed è un modo per riportare l'Expo in Europa, oltre che in Italia, dopo il successo di Milano nel 2015, come ha spiegato il comunicato. (Vap)