- Si sta svolgendo nel carcere a Regina Coeli la convalida dell'arresto di Giandavide De Pau, il presunto assassino delle tre donne uccise a Prati giovedì scorso. "Dopo sette ore in questura non credo che ci sia altro da dire. Probabilmente si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo ha detto l'avvocato Alessandro De Federici legale dell'indagato. (Rer)