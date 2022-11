Reddito cittadinanza: Foti (Fd'I), nostra impostazione chiara, niente ozio per chi può lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra impostazione sul Reddito di cittadinanza è abbastanza chiara. E' una posizione che abbiamo anche pagato dal punto di vista di elettorale in alcune aree del Paese. Ci sono due livelli. Esistono persone che non sono in grado di lavorare, che lo Stato ha il dovere di assistere. Ci sono altre persone in grado di lavorare, che lo Stato deve accompagnare verso l'occupazione. Se noi riconosciamo a quest'ultime un sussidio non ci sarà mai la volontà di riscatto perché l'ozio è il padre di tutti i vizi". Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, intervenendo a Rainews24. (Rin)