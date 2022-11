Imprese: Lc3 trasporti pronta per mezzi pesanti a idrogeno in partnership con Iveco ed Edison next

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Ecomondo, l’evento fieristico di riferimento in Europa dedicato all’innovazione tecnologica e industriale in chiave ecosostenibile, Lc3 Trasporti, l’azienda eugubina leader nel settore della logistica green, in partnership con Iveco per la fornitura dei primi mezzi pesanti e con Edison Next per la fornitura della molecola, annuncia oggi un accordo per la futura messa in strada in Italia dei primi veicoli commerciali pesanti articolati alimentati a idrogeno. I distributori messi a disposizione dal player energetico Edison Next - si legge in una nota – verranno utilizzati per alimentare cinque Nikola Tre Fuel Cell Electric Vehicle (Fcev), per i servizi verso i clienti di Lc3 Trasporti. La capacità di stock del mezzo di circa 70 kg di idrogeno a una pressione di 700 bar, abbinata a un tempo di rifornimento previsto di circa 20 minuti, consente prestazioni simili a quelle dei veicoli diesel e un’autonomia di viaggio fino a 800 km. Lc3 Trasporti percorre a grande velocità la strada verso la decarbonizzazione del traporto merci su gomma, dimostrando di essere ancora una volta la protagonista assoluta del settore dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Michele Ambrogi, Presidente Lc3 Trasporti, ha sottolineato che “dopo aver segnato il passo con la messa su strada dei primi mezzi alimentati con combustibili di origine naturale con il bio-Cng e il bio-Lng, dopo aver creato il precedente con la scelta dei cinque Nikola Tre Bev (Battery electric vehicle), è arrivato il momento per l’azienda di registrare un ulteriore primato accogliendo i nuovi mezzi alimentati con un sistema di propulsione in grado di convertire l’idrogeno in energia elettrica combinandola con l’ossigeno”. L’idrogeno è un vettore energetico sostenibile che, utilizzato per alimentare il veicolo elettrico a celle combustibili (Fcev), garantisce un’efficienza superiore. Le emissioni sono pari a zero utilizzando idrogeno verde ricavato dall’elettrolisi dell’acqua, con la sola produzione di vapore acqueo. Una soluzione energetica ideale per il trasporto commerciale pesante sulle medio/ lunghe distanze. (segue) (Com)