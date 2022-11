Imprese: Lc3 trasporti pronta per mezzi pesanti a idrogeno in partnership con Iveco ed Edison next (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Massimiliano Perri, direttore generale Iveco mercato Italia, “il Nikola Tre elettrico a celle a combustibile (Fcev) rappresenta una pietra miliare fondamentale nei progressi di Iveco verso l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio”. “Noi di Iveco – ha proseguito – siamo consapevoli che per vincere resistenze iniziali tipiche della transizione, dobbiamo essere pronti a supportare i clienti in questo percorso, fornendo soluzioni per rassicurare e assicurare il loro business, dall’acquisto all’utilizzo, con una serie di pacchetti dedicati. Siamo dunque onorati di far parte di un ecosistema efficiente e produttivo insieme a partner strategici come LC3 Trasporti ed Edison Next”. I cinque Nikola Tre Fcev saranno disponibili in versione 6x2 con un passo di 3,932 mm e asse aggiunto sterzante. I veicoli sono caratterizzati da un assale elettrico (e-Axle) che fornisce una potenza continua di 480 kW, oltre a una nuova cabina dall’aerodinamica ottimizzata. Oltre all’implementazione e alla produzione di un mezzo pionieristico come il Nikola Tre Fcev, sono diverse le attività di partnership oggi in essere per sviluppare un’infrastruttura per rendere l’idrogeno conveniente, accessibile e a un costo competitivo. Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna aziende e territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione, si sta affacciando al mondo della mobilità sostenibile a idrogeno, proponendosi come partner per la generazione e la fornitura di idrogeno verde per il rifornimento dei mezzi di trasporto. In tale strategia si inquadra un progetto di sviluppo di più stazioni di servizio a idrogeno verde localizzate nel Nord-Est Italia, sul corridoio Ten-T, dedicate principalmente al rifornimento di flotte di mezzi pesanti e autobus per il trasporto urbano. “Con questo progetto confermiamo il nostro impegno nello sviluppo di tutta la filiera dell’idrogeno verde, una tecnologia sinergica al core business dell’azienda e un elemento chiave nell’ambito del suo piano di sviluppo strategico”, ha affermato Gabriele Lucchesi, direttore Idrogeno di Edison Next. “In particolare, Edison Next punta ad utilizzare l’idrogeno verde per sostituire i combustibili fossili nei processi industriali energivori e per rendere sostenibili i trasporti pesanti”, ha aggiunto. (Com)