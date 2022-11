Piemonte: approvati in Consiglio i primi tre membri del nuovo organismo Orecol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha indicato i primi tre membri del nuovo Organismo regionale per il controllo collaborativo (Orecol), introdotto nel novembre 2021 da una legge regionale. Si tratta di Arturo Soprano con funzioni di presidente, Luca Libra e Roberto Fantini. L’Orecol avrà l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della giunta, valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti, supportare la giunta regionale, le società in house e le partecipate nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione. Per concludere l'iter di operatività occorrerà attendere la nomina di ulteriori due componenti da parte della giunta regionale. (Rpi)