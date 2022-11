Usa: Virginia, 6 le vittime della sparatoria in un supermercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei le vittime della sparatoria avvenuta la scorsa notte in un supermercato della catena Walmart a Chesapeake, in Virginia. Lo ha reso noto la polizia locale, secondo cui tra le persone rimaste uccise vi è anche l’assalitore. “Crediamo ci fosse solo uno sparatore. Non siamo alla ricerca di un complice, ma siamo pronti a questa eventualità”, ha spiegato il portavoce della polizia di Chesapeake, Leo Kosinski. Secondo l’emittente “Cnn”, cinque persone sarebbero rimaste ferrite e sarebbero ricoverate al Sentara General Hospital della vicina Norfolk. Gli inquirenti ritengono che il responsabile della sparatoria sia un impiegato o un ex impiegato dell’esercizio. Dopo aver aperto il fuoco sugli altri dipendenti del Walmart, l’uomo si sarebbe sparato togliendosi la vita.(Was)