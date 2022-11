Pnrr: Pichetto Fratin, è sfida Paese in momento condizionato da fattori esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha affrontato subito quelle che sono le azioni che abbiamo davanti a partire dal Pnrr. È una sfida che impegna le istituzioni a tutti i livelli. Pnrr significa riforme oltre che spesa e su questo la sfida non è solo del governo e del Parlamento, ma diventa la sfida Paese in un momento in cui siamo molto condizionati da fattori esterni". Lo ha affermato oggi il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il suo intervento dal palco dell'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo (Rem)