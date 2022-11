Appalti: Mit, in corso maxi-consultazione sul nuovo codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la maxi-consultazione con associazioni, ordini, categorie ed esperti sul nuovo codice degli appalti. Venerdì è il termine ultimo per proporre dei contributi: al momento sulla scrivania del vicepremier e ministro Matteo Salvini - riferiscono in una nota - sono arrivate già oltre 30 proposte significative. (Rin)