Namibia: abbattuta la statua dell'ufficiale coloniale tedesco Curt von Francois

- La statua di un controverso ufficiale coloniale tedesco, Curt von Francois, è stata abbattuta nella capitale della Namibia, Windhoek, dopo una petizione di successo. La petizione, riferisce il quotidiano locale "Namibia Sun", è stata presentata dall'attivista Hildegard Titus, secondo cui Von Francois era stato "erroneamente chiamato il fondatore di Windhoek" rappresentando invece un simbolo di "oppressione coloniale". La rimozione è avvenuta alla presenza di una massiccia folla di persone che si sono radunate per assistere all'evento e hanno applaudito quando la statua è stata rimossa. Il portavoce della città di Windhoek, Harold Akwenye, ha dichiarato che la statua sarà conservata nel museo ma sarà "riedificata" una volta concordato un nuovo luogo. La statua fu eretta nel 1965 di fronte a quello che oggi è l'edificio municipale della città per onorare Curt von Francois, celebrato come fondatore della città. Alto ufficiale nell'allora colonia tedesca dell'Africa sudoccidentale (l'odierna Namibia) tra il 1889 e il 1894, Von Francois era l'ufficiale in comando nel 1892 durante il massacro di Hoornkrans, un'operazione contro una crescente ribellione del popolo Nama in cui furono uccise almeno 80 persone, per lo più donne e bambini.(Res)