Legge Bilancio: Foti (Fd’I), destra patriottica sostiene famiglie e imprese

- La destra “ha sempre avuto a cuore la socialità e quella del governo Meloni possiamo definirla la legge di bilancio di una destra patriottica che sostiene famiglie e imprese contro il caro energia, destinando fondi per le assunzioni e la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori”. Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, intervenendo a Rainews. “C'è voluto tutto il coraggio che è stato impiegato nella campagna elettorale e per prendere l'incarico di governo in un momento come questo in cui il debito pubblico è salito a 400 miliardi di euro. E proprio in questo momento storicamente delicato abbiamo un presidente del Consiglio che finalmente viene ascoltata nelle cancellerie europee”, ha proseguito. “La strada tracciata dal premier Meloni – ha concluso – è quella giusta". (Rin)