Tunisia: Farnesina, Settimana della cucina all’insegna del Mediterraneo

- Un ricco calendario di iniziative ha caratterizzato la VII Settimana della cucina italiana nel mondo in Tunisia. Lo riferisce il ministero degli degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, lo chef stellato Domenico Iavarone ha tenuto due degustazioni e uno show cooking sul tema “tradizione e innovazione nella cucina italiana”. Ha inoltre avuto luogo, a conclusione della settimana, un seminario tecnico dal titolo “La cucina mediterranea ponte tra la Tunisia e l’Italia: complementarietà, biologico e benefici nutrizionali per una buona tavola”, dedicato alla comparazione tra l’agricoltura e la produzione biologica in Italia e in Tunisia. Nell’occasione, sono stati organizzati un cooking show dell’executive chef Alessandro Fontanesi e una degustazione con prodotti biologici, in cui sono state presentate per la prima volta in Tunisia eccellenze alimentari biologiche di associati AssoBio. (segue) (Com)