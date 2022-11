Abruzzo: domani riunione del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei lavori l'Assemblea si occuperà inoltre dell'interpellanza d'iniziativa del consigliere Fedele recante Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche. Successivamente saranno esaminati alcuni provvedimenti, tra i quali il Bilancio di previsione triennio 2023/2025 del Consiglio regionale; due progetti di legge che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi al pagamento in favore della società in house "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" – Saldo annualità 2020 – per attività di supporto tecnico all'Autorità Audit nel "Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/2020", cofinanziato dall'Unione Europea, e i progetti Speedy e Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013; il progetto di legge "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo". Infine, sarà discussa la Risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia recante: Criticità e potenziamento Uoc Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell'Ospedale "Bernabeo". (Gru)