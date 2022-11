Spagna: ministra Calvino, Ue ha indicato che la politica economica è "prudente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha indicato che la Spagna rispetta le raccomandazioni del Consiglio sull'evoluzione della spesa pubblica, approvando il contenuto del bilancio generale dello Stato con una politica economica "prudente". Lo ha detto la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in risposta a un'interpellanza del Partito Popolare (Pp) facendo anche riferimento ai dati sulla crescita diffusi ieri dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) che stimano un aumento del Pil spagnolo del 4,7 per cento per quest'anno. Per quanto riguarda l'incremento delle entrate, Calvino ha detto che è dovuto a un miglioramento dell'economia. "Il fatto che l'economia sommersa stia venendo a galla e che ci sia un aumento delle entrate, senza la necessità di aumentare le aliquote fiscali, dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutti", ha spiegato la ministra. (Spm)