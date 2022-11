Congo-Kinshasa: crisi Nord Kivu, oggi a Luanda vertice regionale con Tshisekedi e Kagame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Angola, Joao Lourenco, ha invitato i presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e del Ruanda, rispettivamente Felix Tshisekedi e Paul Kagame, per discutere della crisi in corso nell'est della Rdc. I colloqui, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale angolana "Angop", si terranno oggi a Luanda e vedranno la partecipazione anche del presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, e dell'ex presidente keniota Uhuru Kenyatta, attuale mediatore della Comunità dell'Africa orientale (Eac) per la Rdc. I due precedenti incontri tenuti quest'anno tra il presidente congolese Tshisekedi e l'omologo ruandese Kagame non hanno avuto risultati degni di nota, mentre le tensioni tra i due Paesi continuano a crescere. Nel frattempo il presidente burundese Ndayishimiye, che detiene la presidenza di turno dell'Eac, ha detto a "France24" che “accettare di sedersi insieme è un grande passo”. "Finora non abbiamo preso una decisione a livello regionale" sulle accuse di Kinshasa contro Kigali, ha detto Ndayishimiye all'emittente francese, aggiungendo che avranno "l'opportunità di analizzarle" a Luanda. I leader regionali hanno chiesto l'apertura di colloqui di pace tra il governo congolese e i gruppi armati che operano nel Congo orientale, tuttavia Kinshasa ha fatto sapere in più di un'occasione che non negozierà con i ribelli del Movimento 23 marzo (M23) - che il governo congolese accusa di essere sostenuti militarmente e finanziariamente dal Ruanda - a meno che non depongano le armi e si ritirino dalle aree che hanno catturato. (segue) (Res)