Congo-Kinshasa: crisi Nord Kivu, oggi a Luanda vertice regionale con Tshisekedi e Kagame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei colloqui di pace attesi ieri in Kenya fra il governo della Rdc e i gruppi armati attivi nell'est del Paese è stata ulteriormente rimandata, presumibilmente al fine settimana. Lo riferiscono fonti di "Rfi", ricordando che i colloqui erano inizialmente previsti per il 16 novembre ma erano stati posticipati a ieri. Ieri, nel frattempo, è arrivato a Kinshasa il presidente del Kenya, William Ruto, una visita che segue quella del predecessore ed attuale mediatore Eac per la Rdc, Uhuru Kenyatta. Secondo il comunicato ufficiale della presidenza di Nairobi, Ruto ha discusso con l'omologo Felix Tshisekedi di investimenti, integrazione regionale e della situazione della sicurezza nell'est della Rdc. Sempre ieri, inoltre, anche l'Uganda - dopo il Kenya ed il Burundi - ha annunciato l'invio delle sue truppe a combattere nell'est della Rdc, nel quadro della forza regionale congiunta istituita dall'Eac. Il portavoce dell'esercito ugandese, Felix Kulavigye, ha confermato l'invio di circa mille uomini entro la fine del mese. La decisione giunge dopo che a settembre l'Uganda ha pagato al Congo 65 milioni di dollari, la prima rata dei 325 milioni di dollari dovuti per le perdite causate dalle truppe ugandesi che hanno occupato il territorio congolese negli anni '90. Più di 120 gruppi armati continuano a operare in vaste aree del Congo orientale, inclusi i ribelli dell'M23, che secondo Kinshasa sono sostenuti finanziariamente e nella logistica dal Ruanda. Affermazioni respinte da Kigali ma che negli ultimi mesi hanno accresciuto le tensioni fra i due Paesi vicini. (segue) (Res)