Cina: incendio fabbrica Anyang, ancora ignote le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono state ancora identificate le 38 vittime dell’incendio divampato a inizio settimana in uno stabilimento di prodotti chimici nella provincia centrale dello Henan, in Cina, che ha provocato anche due feriti. Lo fanno sapere gli inquirenti, che hanno annunciato sforzi a tutto campo per ricostruire la dinamica del rogo, divampato nello stabilimento di Anyang nel pomeriggio di lunedì a causa di un’operazione di saldatura mal riuscita. Le fiamme sono state domate intorno alla mezzanotte tramite l’intervento di 63 mezzi e 240 vigili del fuoco. (Cip)