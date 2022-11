Vietnam-Uganda: presidente Museveni in visita da oggi al 25 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, sarà in visita ufficiale in Vietnam da oggi al 25 novembre, su invito dell’omologo Nguyen Xuan Phuc. La visita è la prima che interessa i due Paesi a livello di capo di Stato e, secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency” (“Vna”), dovrebbe aprire nuove opportunità di cooperazione, anche in vista del 50mo anniversario delle relazioni, che sarà celebrato l’anno prossimo. I due Paesi non hanno ancora aperto le rispettive ambasciate; in Uganda il Vietnam ha nominato come console onorario il re Mulenga Augustus Ceasor nel 2017. Tuttavia, i rapporti economici si sono sviluppati negli ultimi anni. L’anno scorso l’interscambio commerciale ha raggiunto 14,3 milioni di dollari, con un aumento del 39,8 per cento rispetto al precedente. (segue) (Fim)