Vietnam-Uganda: presidente Museveni in visita da oggi al 25 novembre (2)

- Il Vietnam esporta principalmente acciaio, abbigliamento e prodotti tessili, macchine, attrezzature, pezzi di ricambio, telefoni e componenti mentre importa mangimi per animali, materiali, caffè, legno e prodotti del legno. Il Vietnam è impegnato in due progetti minerari ed edili in Uganda con un capitale investito di 35,5 milioni di dollari. L’Uganda è coinvolta in tre progetti a Ho Chi Minh City, riguardanti le riparazioni di auto e moto, un investimento del valore di 90 mila dollari. Nel 2018 e nel 2019 sono stati firmati protocolli d’intesa in materia, rispettivamente, di agricoltura e pesca, ambiti in cui c’è un ampio potenziale di espansione della collaborazione. (Fim)