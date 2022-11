Aerospazio: lanciato con successo il satellite di telecomunicazioni Eutelsat 10B (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una capacità superiore rispetto al suo predecessore Eutelsat 10A - anch'esso progettato da Thales Alenia Space e lanciato nel 2009 - le missioni Hts di questo satellite di nuova generazione consentiranno a Eutelsat di soddisfare la crescente domanda di connettività ovunque e in qualsiasi momento, a terra, per mare e in volo. "Dopo il lancio lo scorso settembre del satellite Konnect Vhts dedicato a colmare il divario digitale in Europa, sono entusiasta del successo anche del lancio di Eutelsat 10B che migliorerà la connettività per il settore aereo e marittimo" - ha dichiarato Hervé Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space - "Quest' ultimo risultato riflette la nostra capacità di sviluppare nuove soluzioni per le telecomunicazioni, in collaborazione con il nostro cliente Eutelsat e con Cnes e Esa, il cui supporto è stato fondamentale per soddisfare le esigenze del mercato attuale ed emergente". (Com)