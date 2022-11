Filippine: Taiwan dona 100 mila dollari per ricostruzione sito Unesco di Vigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha donato 100 mila dollari alle Filippine per la ricostruzione del sito patrimonio Unesco di Vigan, dove molti edifici di epoca coloniale spagnola sono stati danneggiati dalle forti scosse di terremoto registrate a luglio e ottobre. Lo ha fatto sapere l’ufficio di rappresentanza taiwanese a Manila, precisando che le scosse hanno causato perdite per 4,37 milioni di dollari. Il primo cittadino di Vigan, Jose Singson Jr., ha espresso gratitudine a Taipei per l’assistenza e ha auspicato una più ampia cooperazione tra le parti. (Fim)