Legge Bilancio: Fazzolari, spesso manovre scritte per seguire consenso, noi ci crediamo

- "Per molto tempo le leggi di Bilancio sono state fatte sperando che il consenso sarebbe cresciuto e si potesse durare in carica qualche mese in più. Questa legge dice una cosa diversa: noi abbiamo una visione. Questo è ciò che reputiamo giusto per il Paese". Lo ha detto il sottosegretario per l'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Lo faremo perché ci crediamo. Se questo ci farà perdere consenso o farà arrivare critiche non è la nostra principale preoccupazione”, ha aggiunto.(Rin)