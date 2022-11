Sardegna: Confartigianato, a Oristano iniziativa per ridurre divario genere in mondo imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ dedicato alle donne di Sardegna che progettano il futuro, l’iniziativa regionale Swae, Sardinian Women, Artisan Empowerment, che si terrà a Oristano il prossimo sabato 26 novembre, con inizio alle 09.30, presso la sala riunioni del ristorante Ros’e Mari. Aperta e rivolta alle imprenditrici e alle loro collaboratrici, organizzata da Confartigianato Imprese Sardegna, in collaborazione con l’Università di Cagliari, la “proposta di crescita” è stata pensata per ridurre il divario di genere nel mondo imprenditoriale, favorire la nascita di nuove imprese femminili e facilitare l’accesso delle donne a posizioni di responsabilità nelle aziende già esistenti. Il via ai lavori verrà dato dagli interventi di Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e di Elisa Sedda, Responsabile Imprese Femminili e Pari Opportunità di Confartigianato Imprese Sardegna, che faranno luce sul “panorama dell’imprenditorialità femminile” nell’Isola con dati, analisi e statistiche. Il coordinamento della parte pratica, invece, sarà di Michela Floris, docente del Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari, e di Valeria Arca, Happines Trainer & Coachsultant). (segue) (Rsc)