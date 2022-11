Sardegna: Confartigianato, a Oristano iniziativa per ridurre divario genere in mondo imprenditoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo favorire la discussione e il dibattito sulle tematiche quotidiane che le imprenditrici e collaboratrici devono affrontare per svolgere al meglio la propria attività – commenta la Presidente Lai – per questo verranno “accompagnate” da due coordinatrici che le inviteranno a identificare i problemi e, attraverso la condivisione e il confronto reciproco, a trovare una o più soluzioni agli stessi”. “Così facendo – continua Maria Amelia Lai - da un lato le partecipanti acquisiranno una maggiore consapevolezza delle difficoltà, e, dall’altro lato, potranno apprendere la capacità di analizzare obiettivamente e lucidamente il problema, come risultato dell’interazione reciproca”. “Vogliamo anche introdurre il concetto di felicità come competenza e vantaggio competitivo per affrontare con consapevolezza e responsabilità le problematiche personali e organizzative – sottolinea Elisa Sedda – l’obiettivo finale sarà costruire una rete solidale che si autosostiene nel tempo per proseguire il lavoro che verrà svolto durante l’incontro, sia nell'ambito delle relazioni personali lavorative sia in quello delle relazioni dell’Impresa con i suoi stakeholders”. (Rsc)