Bosnia: presidente Cvijanovic, sostegno di Slovenia a processo di integrazione europea è molto significativo (2)

- Cvijanovic ha sottolineato la necessità di intensificare il dialogo interno al fine di superare in modo più efficace le questioni aperte in Bosnia Erzegovina, sottolineando che il sostegno della Slovenia al processo di integrazione europea del Paese "è molto significativo". La presidente ha quindi espresso l'aspettativa che i diversi livelli di governo, nel rispetto della struttura costituzionale della Bosnia Erzegovina e in conformità con il meccanismo concordato di coordinamento, diano "un pieno contributo" all'ulteriore progresso sul cammino europeo di Sarajevo. (Seb)