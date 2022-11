Hong Kong: compagnie elettriche annunciano rincari sulle bollette da gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali compagnie elettriche di Hong Kong, Clp Power e Hk Electric, hanno preannunciato rincari sulle bollette di circa il 6 per cento a partire dal primo gennaio 2023. Le società hanno motivato l’incremento con l’aumento dei prezzi globali dell’energia e la crisi del mercato innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. Secondo quanto riferito dal segretario per l'Ambiente e l'ecologia, Tse Chin-wan, in un’audizione parlamentare, gli aumenti tariffari sono stati discussi dalle compagnie elettriche di concerto con l’amministrazione di Hong Kong. (Cip)