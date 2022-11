Nigeria: scontro frontale tra due autobus, almeno 37 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 37 persone sono morte dopo che due autobus si sono scontrati frontalmente e hanno preso fuoco su un'autostrada che collega le città nord-orientali di Maiduguri e Damaturu, in Nigeria. Secondo quanto riferito alla stampa dal capo della polizia stradale dello Stato di Borno, Utten Boyi, a causare l'incidente è stata con ogni probabilità l'eccessiva velocità di uno dei due autobus che si stavano muovendo in direzioni opposte quando uno dei due ha perso il controllo, ha deviato dal suo percorso e si è schiantato contro l'altro. La polizia ha ottenuto un ordine del tribunale per procedere a una sepoltura di massa per le vittime. Un altro incidente è avvenuto nelle stesse ore alla periferia della capitale, Abuja, dove un autobus passeggeri ha avuto uno scontro frontale con un camion e provocando la morte di 17 persone. Gli incidenti stradali mortali sono frequentemente segnalati in Nigeria, spesso causati da sovraccarico, cattive condizioni stradali e guida spericolata. (Res)