Bosnia: Usaid e Turkish Airlines insieme per promuovere il Paese in nuovi mercati strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense di sviluppo internazionale Usaid e la compagnia aerea di bandiera turca, Turkish Airlines, promuoveranno la Bosnia Erzegovina come destinazione in nuovi mercati strategici, tra cui Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi del Golfo e dell'Estremo Oriente. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena", secondo cui durante la fiera di Londra "World Travel Market", una delle più grandi fiere del turismo al mondo, i due partner hanno firmato a tale scopo una nuova collaborazione al fine di aumentare il numero di turisti internazionali che visitano il Paese balcanico durante tutto l'anno. Nell'ambito di questa partnership, Usaid e Turkish Airlines hanno anche concordato attività di marketing congiunte, organizzazione di seminari formativi, presentazioni di roadshow e viaggi per tour operator, media, blogger e influencer. La compagnia aerea turca offrirà inoltre pacchetti turistici speciali per attirare quanti più turisti possibile in Bosnia Erzegovina.(Seb)