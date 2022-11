Germania: Merz (Cdu), Scholz ha infranto promesse su fondo speciale Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha accusato il cancelliere tedesco Olaf Scholz di aver infranto le promesse sul fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate (Bundeswehr). Nel corso dell'intervento che ha tenuto al Bundestag, il leader del principale partito di opposizione in Germania ha sottolineato come, diversamente dalle dichiarazioni di Scholz, il bilancio per la difesa non aumenterà fino a raggiungere l'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil. Nel 2023, le spese militari diminuiranno, infatti, di circa 300 milioni di euro. Per Merz, “questa è una grave violazione della promessa fatta al Bundestag e soprattutto alla Bundeswehr”. Il presidente della Cdu si è, quindi, chiesto come la Germania dovrebbe rimanere credibile nel quadro della Nato. Merz ha poi denunciato gli attacchi della Russia contro le infrastrutture dell'Ucraina come “crimini di guerra della peggior specie”, per i quali il presidente russo Vladimir Putin e il suo “regime” dovranno prima o poi rispondere davanti alla comunità internazionale. Il leader dei popolari ha, infine, rivolto critiche “all'estrema sinistra e all'estrema destra” del parlamento federale per non essersi mosse contro Putin e la sua invasione dell'Ucraina. Deputato al Bundestag, Merz è capogruppo dell'Unione, formata da Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu). (Geb)