Germania: ministra Interno Faeser, standard uniformi per protezione infrastrutture critiche

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, intende costringere le aziende operanti nelle infrastrutture critiche della Germania ad adottare standard uniformi per la loro protezione. A tal fine, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha elaborato i punti essenziali di un disegno di legge, che il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver visionato. Il testo recita: “Gli operatori delle infrastrutture critiche in tutti i settori sono soggetti agli stessi requisiti minimi nell'area della sicurezza fisica al fine di proteggersi in maniera completa dai pericoli e diventare più resilienti come parte del sistema complessivo”. Si tratta del primo passo verso una legge sulla protezione delle infrastrutture critiche, prevista dal patto su cui si regge il governo federale formato da SpD, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). La guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina ha accelerato l'adozione del provvedimento, in particolare a seguito dei sabotaggi che hanno colpito le Ferrovie tedesche (Db) e i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico. Tali sviluppi hanno, infatti, reso “evidente la vulnerabilità delle infrastrutture critiche” della Germania, la cui protezione deve quindi migliorare. (segue) (Geb)